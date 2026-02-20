Masters 1000 Monte-Carlo, il direttore Massey favorevole all’introduzione di un tabellone femminile

Il Masters 1000 di Monte-Carlo, in programma dal 4 al 12 aprile 2026, apre le porte all’introduzione di un tabellone femminile per i prossimi anni. La conferma arriva proprio dal direttore del torneo monegasco David Massey durante la presentazione ufficiale della 129ª edizione: “Rimane un progetto, forse in futuro. Non abbiamo fatto alcun progresso. Si è discusso di organizzare un torneo WTA e uno ATP contemporaneamente. Per questo, ci servono più giorni. Restiamo aperti a questa possibilità, ma non è il piano per il momento – ha spiegato il direttore del torneo -. Dipende dal calendario. Ci vogliono più settimane tra Miami e noi, aggiungendo più giorni. Sarà un progetto a lungo termine”.

Lo scorso anno il torneo, vinto da Carlos Alcaraz, ha registrato il record di affluenza della sua storia con ben 154.169 biglietti venduti. A fronte di questo dato, Massey ha mostrato grande euforia in vista della prossima edizione. “Siamo entusiasti del formato attuale, con un campo di 56 giocatori. Noi e Parigi, siamo i due Masters 1000 fatti così. Ci offre un primo turno estremamente competitivo, più che in un Grande Slam o in altri tornei dove si può muoversi lentamente – ha concluso il direttore -. Ecco, è difficile. E ci piace. È intenso per i giocatori, ma è un formato che piace a loro e che piace ai tifosi”.