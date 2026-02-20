Alcaraz-Rublev in tv: data, orario, diretta streaming semifinale ATP 500 Doha 2026

Il numero uno del mondo Carlos Alcaraz sfiderà il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 5 del seeding, nella semifinale all’ATP 500 di Doha 2026. Il 7 volte vincitore Slam ha battuto in rimonta il numero 17 del ranking Karen Khachanov con il punteggio di 6-7(3) 6-4 6-3 in una battaglia durata quasi 2 ore e mezza. Contenderà un posto in finale al campione in carica dell’evento, reduce dal successo ai danni di Stefanos Tsitsipas.

ALCARAZ-RUBLEV IN TV: DATA E ORARIO

Il match tra Carlos Alcaraz e Andrey Rublev, valido per la semifinale sul cemento outdoor di Doha, andrà in scena venerdì 20 febbraio, non prima delle 17.30 (orario italiano). La partita sarà visibile in diretta tv sui canali SkySport e in streaming su SkyGo e NOW.