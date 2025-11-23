Telecronisti Italia-Spagna Coppa Davis 2025: chi commenta su Rai 1 e SuperTennis

Il programma e i telecronisti della finale Italia-Spagna in programma alle Finals di Coppa Davis 2025 di Bologna. Tutto pronto per l’atto conclusivo della storica competizione, con gli Azzurri che torneranno a giocarsi la possibilità di vittoria davanti ai loro tifosi per la prima volta dal 1998 quando persero contro la Svezia al Forum di Assago. Sono passati tanti anni, nel frattempo l’ItalDavis non solo è tornata a conquistare il trofeo, ma ne ha vinti due di fila e ora cerca il tris. Ma la Spagna è storicamente un avversario ostico, e lo sta dimostrando anche in questi giorni pur senza Carlos Alcaraz e Alejandro Davidovich Fokina.

La finale di Coppa Davis sarà trasmessa in chiaro sia su Rai 1 che su SuperTennis a partire dalle 15:00 di oggi, domenica 23 novembre. Su Rai 1 con il commento di Maurizio Fanelli e Omar Camporese, su SuperTennis con il commento di Lorenzo Fares e Diego Nargiso.