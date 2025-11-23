Finale Coppa Davis 2025, formazioni ufficiali Italia-Spagna: le scelte dei capitani, ecco chi gioca

Le scelte ufficiali dei capitani in vista della sfida Italia-Spagna, finale delle Finals di Coppa Davis 2025 in programma a Bologna. Ci si gioca il titolo, ed è ancora Italia-Spagna, ma questa volta senza Sinner e Alcaraz. A un’ora dall’inizio degli incontri sciolte le riserve e nessuna sorpresa rispetto alle formazioni di quarti e semifinali. Tutto confermato: il primo singolare sarà tra Berrettini e Carreno Busta, mentre a seguire scenderanno in campo Cobolli e Munar. In caso di eventuale arrivo al doppio decisivo, sembra essere scontata la presenza di Bolelli/Vavassori e Granollers/Martinez. In ogni caso, ricordiamo che le coppie del doppio possono essere cambiate fino a poco prima dell’inizio e quindi dopo i due singolari.

LE FORMAZIONI DI ITALIA-SPAGNA

Ore 16:00 – Berrettini vs Carreno Bussta

a seguire – Cobolli vs Munar

ev. a seguire – Bolelli/Vavassori vs Granollers/Martinez (con possibilità di cambiare)