Quanti soldi in palio nella finale Italia-Spagna? Montepremi Coppa Davis 2025

Il montepremi, con il prize money delle delle Finals di Coppa Davis 2025 in programma a Bologna. Per l’Italia c’è in palio uno storico tris nella competizione, ma – come sempre – l’aspetto economico non passa certo inosservato in eventi che mettono molti soldi in palio. In realtà in quest’edizione 2025 la cifra è leggermente inferiore rispetto all’anno scorso, con 7 milioni di dollari per le intere Finals. Già con la finale le due squadre portano a casa un assegno da 1 milione e 500 mila, ma con un successo si arriverebbe a 2 milioni di dollari.
IL MONTEPREMI DELLA COPPA DAVIS 2025
Quarti di Finale: 500.000$
Semifinale: 750.000$
Finale: 1.500.000$
Vittoria: 2.000.000$