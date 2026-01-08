Tennis in TV

Esbizione Corea, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in conferenza stampa: data, orario, diretta tv e streaming

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner - Foto Felice Calabrò IPA
Carlos Alcaraz e Jannik Sinner - Foto Felice Calabrò IPA

Alla vigilia della loro prima uscita stagionale, in occasione dell’esibizione in programma a Seoul, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz parteciperanno a una conferenza stampa congiunta. Conclusa la preparazione invernale, entrambi sono attesi da una stagione importante, anche se i temi della vigilia riguarderanno sopratutto il tennista spagnolo, reduce dall’addio con Juan Carlos Ferrero. Potenzialmente la conferenza sarà la prima occasione in cui il numero 1 del mondo affronterà il tema. Il piatto forte sarà ovviamente il match che si giocherà sabato 10 gennaio alle ore 8 italiane (diretta Sky Sport e Supertennis).

QUANDO E DOVE VEDERE LA CONFERENZA DI SINNER E ALCARAZ

La conferenza stampa si svolgerà venerdì 9 gennaio alle ore 7 italiane. Non è prevista una diretta tv, ma il canale Youtube dello sponsor dovrebbe trasmetterla in diretta streaming. Su Spazio Tennis troverete ovviamente il resoconto con tutte le parole di Sinner e Alcaraz.

