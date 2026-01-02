Esibizione Sinner-Alcaraz in tv: data, orario, canale e diretta streaming

Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nel match d’esibizione denominato ‘Hyundai Card Super Match’ il 10 gennaio 2026 a Seul in Corea del Sud. Nuovo anno e subito nuova sfida dunque per i due dominatori del tennis mondiale che nel 2024 e nel 2025 si sono equamente divisi tutti i tornei dello Slam.

QUANDO E DOVE VEDERE SINNER-ALCARAZ

La sfida tra il numero 1 e il numero 2 del tennis mondiale, si giocherà sabato 10 gennaio 2026 e inizierà alle ore 8.00 (orario italiano). La copertura televisiva dell’evento sarà garantita da Sky e sarà possibile seguire in diretta tv la partita su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) o in diretta streaming su SkyGo e Now Tv. Il match sarà inoltre visibile anche in chiaro su TV8 ma in differita a partire dalle ore 22.00 della stessa giornata.