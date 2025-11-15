Finale Sinner-Alcaraz in tv: orario, canale, diretta streaming Atp Finals

A che ora Sinner-Alcaraz, finale delle Atp Finals di Torino 2025? Ecco data, orario e come vedere la partita che vale il titolo. Per il terzo anno consecutivo il tennista di Sesto Pusteria conquista l’accesso all’ultimo atto della competizione che chiude il calendario Atp. A Torino è proseguita senza intoppi la marcia del quattro volte vincitore Slam, in grado in semifinale di battere per la tredicesima volta in altrettanti scontri diretti l’australiano Alex De Minaur. Ora l’ultimo tassello del puzzle verso il bis. Dall’altro lato della rete l’eterno rivale Carlos Alcaraz per la sesta volta in questa stagione avversario in finale. La finale si terrà domani, domenica 16 novembre alle ore 18:00.

La finale di Sinner-Alcaraz potrà essere seguito in diretta su Rai 2 e sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match sarà inoltre disponibile in streaming sulle piattaforme NOW (previo abbonamento), Sky Go (e abbonati Sky) e RaiPlay (gratuitamente).