Italia-Austria in tv: data, orario, canale e diretta streaming quarti Finals Coppa Davis 2025

L’Italia sfida l’Austria nei quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2025 in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Parte il percorso della squadra di Filippo Volandri verso quello che sarebbe uno storico tris in questa competizione a squadra. Pur senza Jannik Sinner, la formazione azzurra parte con tutti i favori del pronostico contro l’Austria. A maggior ragione con il pubblico tutto dalla parte degli Azzurri.

PROGRAMMA FINALS COPPA DAVIS

SU CHE CANALE ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS

Italia e Austria scenderanno in campo mercoledì 19 novembre. Le due squadre daranno inizio alle ostilità a partire dalle ore 16:00: primo singolare, poi a seguire il secondo e infine l’eventuale doppio. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente è garantita anche una diretta streaming. Questa è fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento, oppure gratis se tesserati FITP).