Telecronisti Musetti-Cobolli: chi commenta su Supertennis e Sky Us Open 2025

Il programma e i telecronisti di Musetti-Cobolli, terzo turno degli US Open in diretta su SuperTennis e Sky. Si conoscono da una vita e ora si giocano un posto agli ottavi dello Slam newyorkese. Una sfida emozionante per entrambi, quella che andrà in scena quest’oggi a Flushing Meadows. Musetti arriva dalla netta affermazione su Goffin, mentre bisognerà vedere come Cobolli avrà smaltito le due battaglie vinte al quinto set nei due round precedenti. Match che è previsto in apertura di programma alle ore 17:00 sul Louis Armstrong Stadium.

CHI COMMENTA SU SUPERTENNIS E SKY

La partita, come tutto il torneo di Flushing Meadows, sarà trasmessa sia in chiaro gratuitamente su SuperTennis che via satellite – previo abbonamento – sui canali Sky Sport. A commentare la sfida Musetti-Cobolli su SuperTennis sarà la coppia composta da Lorenzo Andreoli e Marco Meneschincheri, che già lo scorso anno accompagnarono con le loro telecronache il campione di Sesto Pusteria verso il titolo. Su Sky Sport la telecronaca sarà invece a cura di Luca Boschetto e Raffaella Reggi.