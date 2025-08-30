Tennis in TV

Telecronisti Musetti-Cobolli: chi commenta su Supertennis e Sky Us Open 2025

Aug 25, 2025; Flushing, NY, USA; Flavio Cobolli (ITA) celebrates after match point against Francesco Passaro (ITA)(not pictured) on day two of the 2025 US Open tennis tournament at USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Geoff Burke-Imagn Images/Sipa USA

Il programma e i telecronisti di Musetti-Cobolli, terzo turno degli US Open in diretta su SuperTennis e Sky. Si conoscono da una vita e ora si giocano un posto agli ottavi dello Slam newyorkese. Una sfida emozionante per entrambi, quella che andrà in scena quest’oggi a Flushing Meadows. Musetti arriva dalla netta affermazione su Goffin, mentre bisognerà vedere come Cobolli avrà smaltito le due battaglie vinte al quinto set nei due round precedenti. Match che è previsto in apertura di programma alle ore 17:00 sul Louis Armstrong Stadium.

CHI COMMENTA SU SUPERTENNIS E SKY

La partita, come tutto il torneo di Flushing Meadows, sarà trasmessa sia in chiaro gratuitamente su SuperTennis che via satellite – previo abbonamento – sui canali Sky Sport. A commentare la sfida Musetti-Cobolli su SuperTennis sarà la coppia composta da Lorenzo Andreoli e Marco Meneschincheri, che già lo scorso anno accompagnarono con le loro telecronache il campione di Sesto Pusteria verso il titolo. Su Sky Sport la telecronaca sarà invece a cura di Luca Boschetto e Raffaella Reggi. 

