Telecronisti Errani/Paolini-Kessler/Stearns: chi commenta su Supertennis Us Open 2025

Il programma e i telecronisti di Errani/Paolini-Kessler/Stearns, secondo turno del doppio femminile degli US Open in diretta su SuperTennis in chiaro. Jasmine prova a mettersi alle spalle la sconfitta in singolare accusata contro Marketa Vondrousova, e con Sara Errani torna protagonista in doppio. Superato il primo round, ora per la coppia oro olimpico di Parigi c’è il duo made in USA formato da Kessler e Stearns. Match che è previsto come 2°match dalle 17:00 sul Grandstand.

CHI COMMENTA SU SUPERTENNIS

La partita, come tutto il torneo di Flushing Meadows, sarà trasmessa in chiaro gratuitamente su SuperTennis. A commentare la sfida Errani/Paolini-Kessler/Stearns su SuperTennis sarà la coppia composta da Lorenzo Andreoli e Giorgio Galimberti.