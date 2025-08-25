Tennis in TV

Telecronisti Us Open su SuperTennis: chi commenta Cocciaretto, Bellucci e il derby Passaro-Cobolli

Redazione
By Redazione
1 Min Read
Francesco Passaro
Francesco Passaro - Foto IMAGENSHOP AGENCIA FOTOGRAFICA

Il programma, con i telecronisti della seconda giornata di incontri degli Us Open 2025 su SuperTennis. Ci si appresta a vivere un’altra full immersion di tennis da New York, con diversi azzurri impegnati nei rispettivi incontri d’esordio. Ad aprire le danze saranno Elisabetta Cocciaretto e la kazaka Yulia Putintseva; nella prima serata italiana Mattia Bellucci dovrà vedersela contro il talentuoso cinese Juncheng Shang; infine, toccherà al derby tutto tricolore tra Flavio Cobolli e il qualificato Francesco Passaro.

CHI COMMENTA SU SUPERTENNIS

COCCIARETTO vs. Putintseva – Telecronaca di Lorenzo Andreoli e Karin Knapp
BELLUCCI vs. Shang – Telecronaca di Marco Di Nardo e Giorgio Galimberti
COBOLLI vs. Passaro – Telecronaca di Lorenzo Fares e Vincenzo Santopadre

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS