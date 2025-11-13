Programma Finals Coppa Davis Bologna 2025: date, orari, su che canali va in onda

Il programma con le date e gli orari delle Finals di Coppa Davis 2025, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. L’Italia – due volte campione in carica – va a caccia di uno storico tris davanti al pubblico di casa. Dopo gli anni di Malaga, infatti la competizione a squadre si sposta alla SuperTennis Arena di BolognaFiere, per sei giorni di tennis di altissimo livello. Gli Azzurri di Filippo Volandri quest’anno non sono mai dovuti scendere in campo, avendo il pass garantito già per le Finals, ma le sette avversarie sono agguerrite.

IL PROGRAMMA DELLE FINALS DI COPPA DAVIS

Martedì 18 novembre

Ore 16:00 – Francia vs. Belgio

Mercoledì 19 novembre

Ore 16:00 – ITALIA vs. Austria

Giovedì 20 novembre

Ore 10:00 – Spagna vs. Repubblica Ceca

Ore 17:00 – Germania vs. Argentina

Venerdì 21 novembre

Ore 16:00 – Semifinale ITA/Aut vs. Fra/Bel

Sabato 22 novembre

Ore 12:00 – Semifinale Ger/Arg vs. Esp/Cze

Domenica 23 novembre

Ore 15:00 – FINALE

DOVE VEDERE LE FINALS DI COPPA DAVIS IN TV

C’è una grande novità rispetto alle ultime edizioni della competizione. Le Finals di Coppa Davis – precedentemente in onda sui canali di Sky Sport – saranno infatti trasmesse integralmente su SuperTennis in chiaro, oltre che in streaming su su SuperTennis Tv e SuperTennix.

Tramite un accordo stipulato nei mesi scorsi, a partire dalle semifinali potrebbe arrivare anche la Rai. La tv pubblica dello Stato potrà eventualmente aggiungersi a SuperTennis nella trasmissione degli incontri dell’Italia nella semifinale e nella finale della Coppa Davis 2025, nel caso in cui gli azzurri riuscissero a superare l’Austria nel turno precedente.