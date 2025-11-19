Coppa Davis 2025: interrotta Berrettini-Rodionov

Interrotto il match tra Matteo Berrettini e Jurij Rodionov, primo incontro della sfida tra Italia e Austria, valido per le Final Eight di Coppa Davis 2025. Problema alle luci artificiali della SuperTennis Arena di Bologna che ha costretto il giudice di sedia ad interrompere il gioco con Berrettini avanti di un set (6-3) e sotto nel secondo (1-0), ma senza break subiti. Problema di illuminazione dell’impianto con una parte di campo che risulta più illuminata dell’altra.

AGGIORNAMENTO 16.58 – Gioco interrotto.

AGGIORNAMENTO 17.05 – In corso un intervento tecnico per riparare il guasto.

AGGIORNAMENTO 17.13 – Guasto all’illuminazione riparato, tre minuti di riscaldamento in corso.

AGGIORNAMENTO 17.16 – Si riparte dopo 18 minuti di interruzione.

AGGIORNAMENTO 17.17 – Tiene il servizio Berrettini (1-1).