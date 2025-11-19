Nadal torna in campo dopo un anno, allenamento con Eala: “La prossima volta sarò più forte” (VIDEO)

A distanza di un anno dal ritiro ufficiale dal tennis giocato, Rafael Nadal torna ad utilizzare le racchette. Il maiorchino, 22 volte campione Slam, ha svolto una sessione di allenamento con la filippina Alexandra Eala (n.50 Wta). “Un anno dopo, è stato bello tornare su un campo da tennis. È stato un bell’allenamento con Alexandra Eala. La prossima volta sarò più forte”, scrive Nadal sul suo profilo X.