Coppa Davis 2025, nessuna sorpresa in casa Italia: gioca Berrettini

Sarà Matteo Berrettini a giocare contro Jurij Rodionov il primo singolare di Italia-Austria, quarto di finale della Coppa Davis 2025. Il tennista romano si è allenato nel primo pomeriggio con Flavio Cobolli a buona intensità, confermando l’ottima impressione della giornata precedente, quando aveva portato a termine il suo miglior allenamento dall’arrivo a Bologna. Su Campo 1 più o meno contemporaneamente si stava allenando Lorenzo Sonego, che però non ha provato il Centrale. Infatti a ridosso del match, nell’altra mezz’ora a disposizione della squadra di Volandri, il campo principale ha visto protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Per Berrettini si era parlato di un piccolo infortunio alla schiena, ma evidentemente nulla di grave che lo tenga fuori dal campo.