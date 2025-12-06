Sorana Cirstea si ritirerà a fine 2026

Sorana Cirstea si ritira nel 2026. La classe 1990 romena, tramite il suo profilo social, ha rilasciato un lungo messaggio in cui sottolinea in particolare il suo amore per il tennis e che questo non è, ancora per un po’, un addio, ma un “ci vedremo ancora una volta”.

Nel corso della sua carriera ha conquistato tre titoli WTA, tra cui uno sulla terra rossa di Istanbul in una prestigiosa sfida con Elise Mertens. La ventunesima posizione è quella più alta mai raggiunta, mentre lo scalpo più recente, e più significativo, è quello inflitto ad Aryna Sabalenka al Masters 1000 di Miami nel 2023.

Negli Slam i quarti di finale al Roland Garros nel 2009 e quelli allo US Open nel 2023 rappresentano i suoi più grandi traguardi, ma allo stesso tempo un simbolo di come a distanza di parecchi anni sia rimasta competitiva.

Non sarà facile intraprendere una nuova fase della vita per Cirstea, ma di una cosa può essere sicura: avrà ancora un anno di tempo, e di tennis, per pensarci.