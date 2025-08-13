Qualificazioni Us Open 2025: date, programma, sorteggio tabelloni, italiani al via

La data del sorteggio, il programma, gli italiani presenti e tutto ciò che c’è da sapere sulle qualificazioni degli US Open 2025. Con gli incontri dei due tabelloni cadetti, parte l’ultimo Slam stagionale sui campi di Flushing Meadows. Soltanto 16 uomini e altrettante donne raggiungeranno l’obiettivo main draw dopo quattro giorni di sfide che regaleranno come sempre delle emozioni che solo i tornei major riescono a fornire. Numerosa come da tradizione la pattuglia azzurra al via: otto sono i rappresentanti italiani a livello maschile, con l’esordio assoluto da professionista di Federico Cinà in una prova Slam; quattro invece le nostre portacolori nel draw femminile.

GLI ITALIANI NELLE QUALIFICAZIONI US OPEN

  • Federico Cinà
  • Matteo Gigante
  • Francesco Maestrelli
  • Stefano Napolitano
  • Francesco Passaro
  • Andrea Pellegrino
  • Stefano Travaglia
  • Giulio Zeppieri
  • Nuria Brancaccio
  • Giorgia Pedone
  • Lucrezia Stefanini
  • Martina Trevisan

SORTEGGIO QUALIFICAZIONI US OPEN

Sia il tabellone maschile che quello femminile – entrambi con 128 partecipanti – verranno resi noti nella giornata di domenica 17 agosto.

IL PROGRAMMA DELLE QUALIFICAZIONI US OPEN

Primo turno (al meglio dei 3 set): lunedì 18 e martedì 19 agosto a partire dalle 17:00 italiane
Secondo turno (al meglio dei 3 set): mercoledì 20 agosto a partire dalle 17:00 italiane
Turno decisivo (al meglio dei 3 set): giovedì 21 agosto a partire dalle 17:00 italiane

DOVE VEDERE IN TV IL DOPPIO MISTO US OPEN

Le qualificazioni degli US Open saranno trasmesse in diretta e in chiaro, su SuperTennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212). Inoltre, potranno essere seguite in streaming sulla piattaforma OTT SupertenniX (gratuita per i tesserati Fitp, 1,99 euro/mese per i non tesserati).

