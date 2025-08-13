Sorteggio tabellone doppio misto Us Open 2025: coppie, programma, regolamento e tv

Dalle coppie che parteciperanno all’evento, al format e al sorteggio del tabellone: ecco tutto ciò che c’è da sapere sul doppio misto degli US Open 2025. Mesi di polemiche sulla rivoluzione messa in atto dagli organizzatori dello Slam newyorkese, poi l’hype quando più di un mese fa sono state annunciati i primi nomi di spicco che illumineranno la settimana i campi principali di Flushing Meadows il prossimo 19 e 20 agosto. Dai tanto chiacchierati Carlos Alcaraz ed Emma Raducanu al nostro Jannik Sinner che per la prima volta si cimenterà nel misto con Emma Navarro. E poi Venus Williams con Reilly Opelka, Novak Djokovic con Olga Danilovic e tanti altri. Senza dimenticare Sara Errani e Andrea Vavassori, che vogliono difendere il titolo conquistato lo scorso anno e proveranno a tenere alta la bandiera dei “doppisti”.
PARTECIPANTI DOPPIO MISTO US OPEN
PARTECIPANTI QUALIFICAZIONI M/F US OPEN
FORMAT E REGOLAMENTO DOPPIO MISTO US OPEN
Si scende finalmente in campo, con il tabellone che resta a 16 coppie come in passato, ma con criteri di selezione diversi. Da quest’anno non si accede al torneo grazie al ranking di doppio, ma bensì tramite quello di singolare e per solamente 8 coppie. Le restanti 8 entrano come wild card concesse dal torneo, che punta chiaramente allo star power dei top players per iniziare a portare tanto pubblico sugli spalti dell’Arthur Ashe e del Louis Armstrong sin dalla settimana antecedente all’inizio dei due tabelloni di singolare.
Se il tabellone è il solito a eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale, per poi proseguire con quarti, semifinali e finale, le novità non mancano per quanto riguarda il format delle partite. A differenza degli anni precedenti, gli incontri si disputeranno al meglio dei tre set fino a quattro giochi. Il Sudden-Death Deuce si giocherà sul 40/40 per evitare i vantaggi e al posto del terzo set sarà previsto un Match Tie-break a 10 punti.
In finale, i set saranno giocati a sei giochi invece di quattro.
PROGRAMMA DOPPIO MISTO US OPEN
Martedì 19 agosto -> Ottavi di finale e Quarti di finale a partire dalle 17:00 italiane.
Mercoledì 20 agosto -> Semifinali e Finale a partire dall’01:00 di giovedì 21 agosto in Italia.
SORTEGGIO TABELLONE DOPPIO MISTO US OPEN
Gli organizzatori degli US Open non hanno ancora annunciato data e orario del sorteggio. Appena i dettagli verrano resi noti, l’articolo verrà aggiornato con tutte le informazioni.
DOVE VEDERE IN TV IL DOPPIO MISTO US OPEN
Il torneo di doppio misto sarà trasmesso in diretta e in chiaro, su SuperTennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212).
