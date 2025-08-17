Tabellone doppio misto Us Open 2025: accoppiamenti e risultati, Sinner con Siniakova e Musetti con McNally

È stato sorteggiato il tabellone del doppio misto degli US Open 2025, in programma il 19 e 20 agosto. L’atteso evento che da quest’anno stravolge la competizione vinta dodici mesi fa da Sara Errani e Andrea Vavassori, è finalmente pronto a partire. Come prevedibile, l’estrema vicinanza con il torneo di Cincinnati e altri fattori come gli infortuni hanno contribuito negli ultimi giorni a diverse rinunce da parte di alcuni dei protagonisti. I campioni in carica ci sono e vogliono difendere il titolo anche in circostanze completamente diverse rispetto alla passata edizione. E l’Italia del tennis potrà contare anche su Jannik Sinner, che dopo il forfait di Emma Navarro avrà modo di fare coppia con la più forte doppista al mondo, ovvero Katerina Siniakova. Jasmine Paolini rinuncia dopo le fatiche di Cincinnati, con Lorenzo Musetti che sarà accompagnato da Caty McNally.

PROGRAMMA DOPPIO MISTO

MONTEPREMI DOPPIO MISTO

TABELLONE DOPPIO MISTO US OPEN

(1) Pegula/Draper vs (WC) Raducanu/Alcaraz
(WC) Danilovic/Djokovic vs Andreeva/Medvedev
(3) Swiatek/Ruud vs Keys/Tiafoe
(WC) Osaka/Monfils vs (WC) McNally/MUSETTI

(WC) Siniakova/SINNER vs Bencic/Zverev
(WC) Townsend/Shelton vs (4) Anisimova/Rune
(WC) Williams/Opelka vs Muchova/Rublev
(WC) ERRANI/VAVASSORI vs (2) Rybakina/Fritz

