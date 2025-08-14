Montepremi doppio misto US Open 2025: quanto guadagnano i tennisti

Il montepremi, prize money e la divisione dei premi per il nuovo format del doppio misto agli Us Open 2025. Si gioca su due giorni, ovvero martedì 19 e mercoledì 20 agosto sull’Arthur Ashe e il Louis Armstrong Stadium di Flushing Meadows. Tanta è la curiosità di vedere all’opera alcuni tra i migliori giocatori di singolare al mondo impegnarsi in una disciplina che di solito non li vede tra i protagonisti. Gli organizzatori, con la rivoluzione attuata quest’anno, puntano a fare incassi importanti anche nel corso della settimana che precede lo start ufficiale dei main draws del singolare. Per i tennisti, invece, un bel montepremi che fa gola a tutti. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro (da dividere per due) del doppio misto agli US Open 2025. Non è prevista invece assegnazione di punti validi per le classifiche ATP/WTA. 

MONTEPREMI DOPPIO MISTO US OPEN (PER TEAM)

VINCITORI – $1.000.000 (€855.130)

FINALISTI – $400.000 (€342.052)

SEMIFINALISTI – $200.000 (€171.026)

QUARTI DI FINALE – $100.000 (€85.513)

PRIMO TURNO – $20.000 (€17.102)

PRIZE MONEY TOTALE: $2.360.000 (€2.018.106)

