Bartoli su Alcaraz-Ferrero: “Rischio alto, primi mesi decisivi”

La nuova stagione è ormai alle porte, ma il mondo del tennis continua a gravitare intorno alla rottura tra Alcaraz e Ferrero che, in maniera del tutto inaspettata, ha sconvolto l’intero panorama sportivo. In tanti hanno detto la propria e, tra questi, non si è risparmiata neanche Marion Bartoli, ex campionessa di Wimbledon e commentatrice su diversi network francesi e non solo, che nel proprio podcast su RMC Sport è intervenuta sulla questione senza mezzi termini.

“Sono preoccupata per la rottura tra Alcaraz e Ferrero. In teoria non dovrebbero esserci grandissimi problemi, perché Alcaraz possiede qualità eccezionali per ripartire, anche se ha bisogno di una struttura di riferimento- afferma Bartoli-. Tuttavia, mi spaventa l’idea che, se dovesse faticare senza Ferrero, possa abbandonare il tennis come fece Borg a 25 anni. Alcaraz è un genio e non voglio che gli accada: spero continui a giocare ancora a lungo”.

Una stoccata forse un po’ avventata da parte dell’ex numero 7 del mondo, che si è inoltre espressa sul primo futuro di Carlitos sotto la guida di Samuel Lopez. “I primi sei mesi di Alcaraz con Samuel Lopez saranno un banco di prova decisivo. Se le cose non dovessero funzionare e Sinner vincesse l’Australian Open e il Roland Garros, credo che Alcaraz richiamerebbe Ferrero immediatamente: su questo non ho dubbi”.

Un’eventuale chiamata che, ad oggi, sembra quasi impossibile, anche considerando la distanza e la frattura già creatasi tra Juanki e lo stesso Carlos. I motivi della separazione restano ancora poco chiari e, dopo le recenti dichiarazioni dell’allenatore e del padre di Alcaraz, il rapporto appare difficilmente ricucibile.

E mentre il toto nome su chi succederà a Ferrero continua inesorabile, soprattutto tra i media spagnoli – che vedono ancora un connazionale come l’opzione più plausibile – il murciano prosegue la sua preparazione in vista dell’Australian Open, pronto a far tacere le voci e a tornare a far parlare di sé per ciò che gli riesce meglio: giocare a tennis.