Australian Open 2026: Cobolli-Fery, medical timeout per l’azzurro

Medical Timeout per Flavio Cobolli nel corso della sfida con Arthur Fery valido per il primo turno dell’Australian Open 2026. Al termine del terzo game del primo set, gioco in cui l’italiano ha perso il servizio, consulto con il fisioterapista per un problema allo stomaco. Nessun infortunio e sembrerebbe nessun ritiro all’orizzonte per il tennista italiano che torna immediatamente in campo.
AGGIORNAMENTO ORE 02:24 – Cobolli torna regolarmente in campo per l’inizio del secondo set.
AGGIORNAMENTO ORE 02:17 – Dopo aver perso il tie-break per 7 punti a 1, Cobolli corre negli spogliatoi.
AGGIORNAMENTO ORE 01:45 – Cobolli sembra aver superato il momento difficile: torna in campo, ottiene il contro break ma perde nuovamente il servizio nel gioco successivo. Nuovo cambio campo ma nessun consulto col fisio per l’azzurro.
AGGIORNAMENTO ORE 01:35 – Cobolli tiene il proprio game al servizio ma al cambio campo chiede un nuovo consulto chiedendo se sia possibile andare in bagno. Parole che confermano una possibile diarrea per il numero 22 del mondo.