Medvedev rivela: “Durante la pre-season non ho pensato a Sinner e Alcaraz”

Daniil Medvedev ha iniziato nel migliore dei modi il 2026 dato che si è spinto fino in semifinale nell’ATP 250 di Brisbane. Proprio dopo la vittoria ai danni del polacco Kamil Majchrzak è intervenuto in conferenza stampa, toccando vari argomenti.

Uno di questi è stato la rivalità con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che lo scorso anno non si è arricchita di nuovi capitoli: “Nel 2025 ho giocato talmente male che non sono riuscito a sfidarli perché perdevo nei turni precedenti. Perciò durante la pre-season non ho pensato a Carlos e Jannik. Ciò su cui ero focalizzato era come tornare al livello per battere innanzitutto gli altri giocatori. Se dovessi farcela, a quel punto parlerei con il mio team per capire cosa fare contro Sinner e Alcaraz“.

Il russo ha poi ribadito: “Già tornare ad affrontarli sarebbe positivo visto che nella scorsa stagione non ce l’ho fatta“. Infine Medvedev ha raccontato un aneddoto: “Fin da quando ero numero 3 o 4 del mondo pensavo a cosa avrei dovuto fare con Sinner e Alcaraz e a come poter migliorare“. A testimonianza di come si fosse reso conto anzitempo delle potenzialità e della pericolosità di coloro che attualmente sono di gran lunga i due migliori giocatori al mondo.