Il Team World vince la World Tennis Continental Cup

Con la vittoria di Andrey Rublev ed Elena Rybakina su Valentin Vacherot e Iga Swiatek per 6-4 6-4 in poco più di un’ora, il Team World si porta sul 12-7 contro il Team Europe e conquista matematicamente la World Tennis Continental Cup. Il risultato potrebbe ancora variare poiché manca all’appello il match tra Flavio Cobolli e il russo numero 16 del mondo, ma risulterebbe vano ai fini del computo complessivo, visti i soli tre punti a disposizione. Nella cornice di Shenzhen la squadra composta da Rublev, Rybakina, Wang e Zhang si è imposta in sei incontri sui nove disputati.