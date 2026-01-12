ATP 250 Auckland 2026: Norrie convince all’esordio, Baez in rimonta

Archiviata la prima giornata del main draw dell’ATP 250 di Auckland. Sedicesimi di finale elettrici per l’ultimo torneo pre-Australian Open, che ha già dimostrato di poter riservare non poche sorprese.

Il numero 5 del seeding, Cameron Norrie, ha spazzato via in due set Hugo Gaston: un rapido 6-3, 6-4 per un esordio nel torneo della città che lo ha visto crescere più che positivo. E, pensando che la sua partecipazione era stata messa a rischio a causa dell’infortunio rimediato lo scorso dicembre mentre era in preparazione della stagione in Argentina, ogni passo avanti nel tabellone sarà da considerare come un importante traguardo e iniezione di fiducia in vista del primo Major dell’anno.

Vittoria in rimonta, invece, per Sebastian Baez, che ha superato lo statunitense Emilio Nava dopo aver ceduto il primo set 4-6. Il classe 2001 si era portato avanti nel parziale, ma ha poi mollato la presa, complice anche il problema muscolare rimediato al flessore sinistro all’undicesimo game del secondo set, che ha richiesto lo stop per un medical time-out.

Successo 6-4 6-3 per Eliot Spizzirri, che ha sconfitto il veterano Adrian Mannarino, conquistando così la sua seconda partecipazione agli ottavi di finale di un ATP 250, dopo averli raggiunti per la prima volta ad Anversa nel 2025.

Stesso risultato anche per Jenson Brooksby, uscito indenne sul campo principale dalla sfida con il beniamino di casa James Watt. A completare il quadro, poi, è Francisco Comesana, che, dopo aver battuto Valentin Royer con un doppio 6-4, affronterà al terzo turno il cliente più scomodo del torneo: la testa di serie numero 1, Ben Shelton.