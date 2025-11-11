ITF Monastir 2025: Jacopo Berrettini trionfa in finale contro Pereira

Nel torneo ITF M25 di Monastir su terra rossa, Jacopo Berrettini ha vinto e conquistato il suo quarto titolo in stagione. Dopo tre sconfitte consecutive, il tennista romano si è presentato in Tunisia con una grande voglia di rivalsa e così è stato. Di particolare rilevanza gli ultimi due atti del torneo che lo hanno visto fronteggiare prima il numero 1 del seeding Alejandro Moro Canas, battuto in rimonta con il punteggio di 3-6 6-4 6-1 in una battaglia di tre ore. Poi il numero 3 del tabellone, il portoghese Tiago Pereira, su cui si è imposto 7-6(3) 6-2 in un’ora e ventotto minuti. Il classe 1998 ha raggiunto quota sette titoli in carriera per un finale di 2025 positivo.

TRIONFA FERRARI

Nel derby tutto italiano Gianmarco Ferrari ha battuto Federico Bondioli 3-6 6-3 6-4 dopo due ore e trenta di gioco, e si è regalato la vittoria nel torneo ITF M15 a San Gregorio di Catania. A causa della pioggia, la finale si è disputata indoor ma non ha impedito ai due tennisti di dar vita ad un incontro a dir poco spettacolare. Dopo un torneo che lo ha messo a dura prova, il venticinquenne originario di Prato ha conquistato il suo secondo titolo dell’anno, dando continuità alla sua buona seconda parte di stagione, dopo una prima non brillantissima.