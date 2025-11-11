A2 maschile, il V-Team chiude la regular season con una vittoria

Nel momento più delicato della stagione, il V-Team ha centrato una vittoria fondamentale per il proprio cammino in Serie A2 maschile. Nell’ultima giornata della fase a gironi, la formazione brianzola capitanata da Duvier Medina e Marco Baio ha sfruttato al meglio il fattore campo, superando i veronesi del Ct Scaligero con il punteggio di 4-2. Un risultato pesante che consente al club lombardo di chiudere al terzo posto nel Girone 8, garantendosi così il vantaggio di giocare in casa il primo turno dei play-out salvezza, in programma domenica 23 novembre. L’avversaria sarà una delle quarte classificate degli altri gironi, sorteggiata martedì a Roma. In caso di vittoria, la permanenza in A2 sarà immediata, mentre una sconfitta lascerebbe comunque aperta una seconda possibilità, attraverso un tabellone a eliminazione diretta che metterà in palio due ulteriori posti per la Serie A2 del 2026.

Come già accaduto nella trasferta di Viserba, anche questa volta a decidere l’incontro sono stati gli incontri di doppio, ma con un esito ben diverso: il V-Team li ha vinti entrambi. Lo storico duo Albertoni/Borroni ha firmato la rimonta su Caruso/Franchini (6-7 6-4 10/7), mentre la coppia Bourgue/Fellin si è imposta con autorità su Seghetti/Veronese (6-3 6-1). In precedenza, i singolari si erano chiusi in perfetto equilibrio: per i padroni di casa sono arrivati i successi di Pietro Orlando Fellin (7-6 6-4 su Riccardo Bellotti) e di Andrea Borroni (7-6 6-3 su Federico Caruso), mentre gli ospiti avevano risposto con Thomas Statzberger (6-4 6-4 su Van Son Didoni) e Samuele Seghetti (6-4 6-4 su Mathias Bourgue).

“Abbiamo ottenuto una vittoria fondamentale per il nostro percorso – ha dichiarato il capitano Marco Baio –. Chiudere al terzo posto ci permette di affrontare il primo turno dei play-out in casa, un vantaggio importante in un momento decisivo della stagione. I protagonisti di giornata sono stati Borroni e Albertoni, che hanno giocato un doppio straordinario, ma anche Fellin, che sta attraversando un periodo di forma eccezionale e sta dimostrando il proprio valore, come conferma la sua classifica di numero 489 Atp. Abbiamo dovuto fare a meno di Mirarchi, fermato da un infortunio, ma la squadra ha reagito con compattezza, schierando anche un giocatore di esperienza internazionale come Mathias Bourgue e un giovane in crescita come Van Son Didoni. È stata una vittoria di gruppo, arrivata nel momento giusto”.