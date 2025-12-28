Allenamento in campo per Rune: serie di colpi senza stampelle e tutore

Sembra proseguire nel migliore dei modi il percorso riabilitativo di Holger Rune. Il tennista danese, vittima della rottura del tendine d’Achille patita a Stoccolma nel corso del match contro Ugo Humbert, torna a muovere i primi passi all’interno di un campo da tennis senza l’ausilio di tutore o stampelle. È lo stesso numero 15 del mondo a condividere una stories sul proprio account ufficiale Instagram in cui si mostra impegnato in una blanda sessione di allenamento accompagnata dalla dicitura: “Quanto è bello poter colpire la palla stando in piedi“. Una serie di colpi di dritto e rovescio praticamente da fermo che però lasciano ben sperare in vista di un pronto e completo recupero.