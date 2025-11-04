ATP Finals 2025, Djokovic frena: “Deciderò alla fine del torneo di Atene”

Dopo il successo all’esordio nell’ATP 250 di Atene ai danni del cileno Tabilo, Novak Djokovic è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Inevitabilmente gli è stato chiesto anche un commento sulle dichiarazioni di Angelo Binaghi, presidente della FITP, che aveva confermato la presenza del serbo alle ATP Finals di Torino. Nole, che non si era mai espresso in merito, è rimasto fedele alla sua linea e non ha voluto sciogliere i dubbi che circondano la sua eventuale partecipazione all’evento di fine anno.

Djokovic ancora in dubbio per le ATP Finals

“Non so da dove abbia preso questa informazione” ha dichiarato il serbo – come riportato dai media greci -, riferendosi proprio al presidente Binaghi. “Sicuramente non da me o dalla mia squadra” ha aggiunto. Infine, probabilmente anche per evitare che la stessa domanda gli venga posto nel corso della settimana, Nole ha concluso: “Deciderò alla fine del torneo“.

Musetti incrocia le dita

Ovviamente non è dato sapere se Djokovic sia del tutto sincero oppure se in cuor suo abbia già un’idea sul da farsi. Fatto sta che Lorenzo Musetti può tornare a sperare. Anche se non dovesse vincere il torneo di Atene – conditio sine qua non per scavalcare Felix Auger-Aliassime nella Race e assicurarsi l’ottavo pass per Torino – in caso di forfait del serbo potrebbe infatti partecipare al Master da numero 9.