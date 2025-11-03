ATP Finals 2025, Binaghi: “Djokovic giocherà a Torino”

Angelo Binaghi conferma che Novak Djokovic giocherà le Nitto ATP Finals 2025. Il diretto interessato, impegnato questa settimana all’ATP 250 di Atene, non si è ancora sbilanciato sulla sua presenza nel torneo che prenderà il via domenica 9 novembre. Eppure, intervenuto nella puntata n.776 de La Politica nel Pallone di Emilio Mancuso, il presidente della FITP ha svelato i piani del serbo: “Noi abbiamo avuto conferma che Djokovic ci sarà a Torino“.

Parole che fanno la gioia degli appassionati presenti all’Inalpi Arena, ma che allo stesso tempo riducono le chance di vedere Lorenzo Musetti, attualmente nono nella Race e che avrebbe beneficiato di una rinuncia del serbo. Per l’occasione Binaghi ha parlato anche dell’azzurro: “La qualificazione di Musetti sarebbe qualcosa di esagerato. Lorenzo merita di entrare nei primi otto, e lo meritava già nel 2024. La sconfitta di Parigi? Sonego è un grande professionista e si è comportato da tale. Nessuno ha mai pensato a un biscotto o a dei favoritismi”.

Binaghi ha poi sottolineato la portata dell’evento: “Per il secondo anno consecutivo abbiamo giocatori qualificati in tutti e quattro i tornei delle Finals. Siamo riusciti a ricavare 700 posti in più per ogni sessione e anche quest’anno batteremo altri record di affluenza”. Ha quindi chiuso con un riferimento alla Coppa Davis: “Abbiamo uno squadrone anche senza Jannik. È una squadra che merita di vincere la Davis, con giocatori che il tennis italiano raramente ha avuto”.