Juan Carlos Ferrero torna a parlare: “Alcaraz può diventare il migliore della storia”

“Sembrava che stesse andando tutto bene, ma sul nuovo contratto c’erano aspetti sui quali non eravamo d’accordo. L’entourage di Carlos pensa a ciò che è meglio per lui, io dal mio punto di vista penso a ciò che è meglio per me. Sedendoci a parlare avremmo potuto sistemare tutto, ma non lo abbiamo fatto. Non ho parlato con Alcaraz, i suoi agenti lo avevano già messo al corrente di tutto”. Juan Carlos Ferrero ha parlato per la prima volta dopo la separazione da Carlos Alcaraz. L’ex numero 1 del mondo ha provato a fare chiarezza sull’accaduto in un’intervista rilasciata a Marca. Tra i temi affrontati non solo il dispiacere per non poter affrontare il 2026 al fianco del murciano, ma anche alcuni chiarimenti su dettagli molto chiacchierati dagli addetti ai lavori.

FERRERO: “ALLENARE UN GIORNO SINNER? CI RIFLETTEREI”

“Il 2025 è stato un anno spettacolare, non abbiamo avuto litigi in nessun momento – torna indietro Ferrero –. Per me, ovviamente, adesso non è un momento piacevole. Quando viaggi spesso il logoramento c’è sempre. È una delle ragioni per cui è stato inserito Samuel Lopez: proprio per evitare che quella relazione si erodesse”.

Ferrero: “Non era questione di soldi, non accetto alcune cose dette”

Non appena il mondo del tennis ha appreso la sorprendente notizia, in molti hanno cercato di capire quali fossero i motivi della separazione. Tra quelli ipotizzati per il mancato rinnovo c’erano possibili ragioni economiche e il tema del luogo in cui Carlos preferisse allenarsi, diviso tra la sua Murcia e l’accademia di Ferrero a Villena: “Non accetto alcune cose che sono state dette, come se lui dovesse adattarsi a me. Negli ultimi due anni Carlos voleva passare più tempo a casa e il team si muoveva. Allenarsi nella mia Accademia non è mai stato un obbligo. I soldi? Si è parlato anche di questioni economiche, ma io, fin da quando era giovane, ho dimostrato che non era la mia priorità. Il team Alcaraz è sempre stato corretto, riconoscendomi una percentuale alta nei primi anni in cui ero con lui. Ho cercato di chiarire che il tema economico non fosse il problema né il motivo per cui fossi coinvolto nel progetto”.

“Futuro? Non chiudo la porta, ma adesso serve tempo”

Sul futuro, Ferrero non può che augurare il meglio al suo ex allievo, anche se servirà tempo per ricucire il rapporto: “Andare a giocare a golf insieme? È difficile interrompere questa relazione da un giorno all’altro, servirà un periodo di elaborazione. Ci vorrà del tempo. Però auguro a Carlos il meglio e credo che abbia le possibilità di diventare il miglior tennista della storia. Tornare insieme? Chiudere definitivamente la porta non sarebbe logico, né con lui né con il team”.