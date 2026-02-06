Qualificazioni WTA 1000 Doha 2026: Cocciaretto accede al turno decisivo

Elisabetta Cocciaretto ha inaugurato nel migliore dei modi il suo cammino nel WTA 1000 di Doha 2026. Impegnata nelle qualificazioni, dove è accreditata della seconda testa di serie, la tennista marchigiana ha superato in rimonta la georgiana Ekaterine Gorgodze, n. 170 WTA: 4-6 6-4 6-2 in due ore e 14 minuti. Dopo aver perso il parziale d’apertura, Cocciaretto ha reagito e ha preso in mano le redini del match, facendo gara di testa sia nel secondo che nel terzo set.

TABELLONE PRINCIPALE WTA DOHA

Per lei si tratta di un’importante vittoria dopo la deludente sconfitta al primo turno dell’Australian Open, in cui ci si aspettava di più dopo lo splendido trionfo a Hobart. A contendere a Elisabetta il pass per il main draw sarà Varvara Gracheva, francese ma nata in Russia, n. 73 WTA. Non ci sono precedenti tra le due giocatrici.