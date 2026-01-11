ITF W75 Nonthaburi 2026: Pigato sconfitta in finale

Sconfitta in finale nell’ITF W75 di Nonthaburi per Lisa Pigato. La giocatrice italiana, nell’ultimo atto del torneo thailandese si è dovuta arrendere alla padrona di casa e numero 247 del mondo Mananchaya Sawangkaew uscita vincitrice dal match con il punteggio di 6-1 6-4 maturato in poco meno di un’ora e venti minuti di gioco. Nonostante la delusione per la sconfitta, la 22enne azzurra ha comunque di che sorridere: grazie al risultato ottenuto raggiunge il proprio best ranking alla posizione numero 238 del mondo a quota 303 punti.

LA PARTITA

Sawangkaew domina il primo set lasciando a Pigato solamente il primo game al servizio. C’è molta più partita in un secondo parziale che si apre con sei break consecutivi ma che vede la thailandese numero 4 del seeding prendersi set e match con l’ennesimo break nel corso del decimo game. Nel gioco precedente, l’azzurra non riesce a concretizzare un’opportunità di break che l’avrebbe condotta a servire per il set.