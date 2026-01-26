Australian Open 2026, Sinner da record: il terzo più giovane dell’Era Open a raggiungere nove quarti di finale Slam consecutivi

È uno Jannik Sinner che continua a macinare record quello che si è qualificato ai quarti di finale dell’Australian Open 2026 grazie al successo maturato in tre set contro il connazionale Luciano Darderi. Stando infatti ai numeri pubblicati da Opta Ace, il numero 2 del mondo è il terzo tennista più giovane dell’Era Open a raggiungere i quarti di finali di uno Slam per la nona volta consecutiva. Un record significativo considerando che l’altoatesino supera per precocità due leggende del tennis come Roger Federer e Rafael Nadal.

SINNER SUL PODIO DEI RECORD

A detenere questo particolare primato è Pete Sampras capace di raggiungere tale obiettivo a 22 anni e 285 giorni. Medaglia d’argento per Novak Djokovic con 24 anni e 29 giorni. Sul gradino più basso del podio, proprio l’altoatesino con 24 anni e 155 giorni. Quarta e quinta posizione per altri due ‘big three’: Roger Federer 24 anni e 322 giorni e Rafael Nadal 25 anni e 87 giorni.