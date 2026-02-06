ATP Dallas 2026, l’appello social di Shelton: “Cerco un compagno per il doppio”

Tra i protagonisti dell’ATP 500 di Dallas, in programma dal 9 al 15 febbraio, ci sarà anche il numero 9 del mondo Ben Shelton. Accreditato della seconda testa di serie in singolare, ha intenzione di prendere parte anche al doppio. Il problema è che, a pochi giorni dall’inizio del torneo, è ancora alla ricerca di un compagno. Lo ha detto proprio lui stesso in un video postato su Instagram, in cui di fatto ha lanciato un appello.

“Ho bisogno di un partner per giocare il doppio al torneo di Dallas la settimana prossima”, ha spiegato l’americano in una storia. Dopo la sconfitta ai quarti di finale dell’Australian Open con Jannik Sinner, la nona consecutiva contro l’altoatesino, Shelton ripartirà proprio dal torneo in Texas. Bisognerà però attendere ancora un po’ per scoprire se l’impegno sarà effettivamente… doppio.