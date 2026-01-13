Entry List Atp Dallas 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 500 di Dallas 2026, in programma dal 9 al 15 febbraio sui campi in cemento indoor. Come da tradizione, i tennisti statunitensi dominano la lista del torneo texano, con Ben Shelton e Taylor Fritz tra le prime teste di serie del tabellone. Inizia da Dallas anche la stagione nordamericana di Flavio Cobolli, così come quella di Matteo Arnaldi. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 500 di Dallas.
ENTRY LIST ATP DALLAS 2026
Shelton,Ben USA 8
Fritz,Taylor USA 9
Ruud,Casper NOR 13
Davidovich Fokina,Alejandro ESP 15
Paul,Tommy USA 21
Cobolli,Flavio ITA 22
Shapovalov,Denis CAN 23
Tien,Learner USA 27
Nakashima,Brandon USA 29
Tiafoe,Frances USA 31
Moutet,Corentin FRA 34
Michelsen,Alex USA 37
Diallo,Gabriel CAN 41
Dimitrov,Grigor BUL 45
Brooksby,Jenson USA 48
Korda,Sebastian USA 51
Kovacevic,Aleksandar USA 54
Kecmanovic,Miomir SRB 59
Giron,Marcos USA 60
Opelka,Reilly USA 62
Atmane,Terence FRA 64
Arnaldi,Matteo ITA 65
Mannarino,Adrian FRA 69
Cilic,Marin CRO 70
ALTERNATES
1 Bellucci,Mattia (1) ITA 76
2 Quinn,Ethan (1) USA 78
3 Walton,Adam (1) AUS 79
4 Struff,Jan-Lennard (2) GER 84
5 Duckworth,James (1) AUS 86
6 Vukic,Aleksandar (2) AUS 87
7 Spizzirri,Eliot (1) USA 89
8 Svrcina,Dalibor (1) CZE 93
9 Hanfmann,Yannick (2) GER 101
10 Tirante,Thiago Agustin (1) ARG 102