Entry List Wta Cluj-Napoca 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Wta 250 di Cluj 2026, in programma dall’1 al 7 febbraio sui campi in cemento indoor. Emma Raducanu guida la lista delle iscritte al torneo che si gioca in Romania la settimana post-Australian Open. La britannica è anche l’unica top-30 al via in un evento che paga anche la presenza, in contemporanea del torneo di Ostrava (sempre indoor) e sopratutto quello di Abu Dhabi. Al via anche le nostre Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Cluj-Napoca.

Emma Raducanu (GBR) – 29

Jaqueline Cristian (ROU) – 38

Sorana Cîrstea (ROU) – 41

Anastasia Potapova (AUT) – 55

Xinyu Wang (CHN) – 57

Olga Danilovic (SRB) – 67

Donna Vekić (CRO) – 69

Antonia Ružić (CRO) – 70

Anna Bondar (HUN) – 73

Varvara Gracheva (FRA) – 75

Camila Osorio (COL) – 76

Elisabetta Cocciaretto (ITA) – 81

Petra Marčinko (CRO) – 82

Ella Seidel (GER) – 84

Elena-Gabriela Ruse (ROU) – 85

Sara Sorribes Tormo (ESP) – 85

Oleksandra Oliynykova (UKR) – 90

Kamilla Rakhimova (UZB) – 91

Kaja Juvan (SLO) – 99

Veronika Erjavec (SLO) – 103

Anastasia Zakharova – 104

Lucia Bronzetti (ITA) – 105

Mayar Sherif (EGY) – 107