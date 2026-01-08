Entry List Wta Cluj-Napoca 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Wta 250 di Cluj 2026, in programma dall’1 al 7 febbraio sui campi in cemento indoor. Emma Raducanu guida la lista delle iscritte al torneo che si gioca in Romania la settimana post-Australian Open. La britannica è anche l’unica top-30 al via in un evento che paga anche la presenza, in contemporanea del torneo di Ostrava (sempre indoor) e sopratutto quello di Abu Dhabi. Al via anche le nostre Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Cluj-Napoca.
ENTRY LIST WTA CLUJ-NAPOCA 2026
Emma Raducanu (GBR) – 29
Jaqueline Cristian (ROU) – 38
Sorana Cîrstea (ROU) – 41
Anastasia Potapova (AUT) – 55
Xinyu Wang (CHN) – 57
Olga Danilovic (SRB) – 67
Donna Vekić (CRO) – 69
Antonia Ružić (CRO) – 70
Anna Bondar (HUN) – 73
Varvara Gracheva (FRA) – 75
Camila Osorio (COL) – 76
Elisabetta Cocciaretto (ITA) – 81
Petra Marčinko (CRO) – 82
Ella Seidel (GER) – 84
Elena-Gabriela Ruse (ROU) – 85
Sara Sorribes Tormo (ESP) – 85
Oleksandra Oliynykova (UKR) – 90
Kamilla Rakhimova (UZB) – 91
Kaja Juvan (SLO) – 99
Veronika Erjavec (SLO) – 103
Anastasia Zakharova – 104
Lucia Bronzetti (ITA) – 105
Mayar Sherif (EGY) – 107