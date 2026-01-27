Entry List Atp Santiago 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 250 di Santiago 2026, in programma dal 23 febbraio al 1 marzo sui campi in terra. Si conclude nella capitale del Cile questa mini-tournée sudamericana sul rosso, prima del clout europeo primaverile. A pochi giorni dal Masters 1000 di Indian Wells, gli specialisti dei campi lenti proveranno a mettere a segno un acuto importante. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Santiago.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP SANTIAGO 2026
Cerundolo,Francisco ARG21
Darderi,Luciano ITA 25
Baez,Sebastian ARG 36
Sonego,Lorenzo ITA 40
Ugo Carabelli,Camilo ARG 49
Muller,Alexandre FRA 52
Berrettini,Matteo ITA 57
Etcheverry,Tomas Martin ARG 62
Comesana,Francisco ARG 68
Martinez,Pedro ESP 71
Navone,Mariano ARG 74
Tabilo,Alejandro CHI 79
Garin,Cristian CHI 82
Cerundolo,Juan Manuel ARG 87
Nava,Emilio USA 89
Djere,Laslo SRB 92
Taberner,Carlos ESP 99
Buse,Ignacio PER 100
ALTERNATES
1 Kopriva,Vit (1) CZE 101
2 Hanfmann,Yannick (1) GER 102
3 Tirante,Thiago Agustin (1) ARG 103
4 Burruchaga,Roman Andres (1) ARG 104
5 Barrios Vera,Tomas (1) CHI 107
6 Moller,Elmer (1) DEN 119
7 Tseng,Chun-Hsin (1) TPE 122
8 Lajovic,Dusan (1) SRB 125
9 Prizmic,Dino (1) CRO 127
10 Gaubas,Vilius (1) LTU 129