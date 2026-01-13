Entry List Atp Rotterdam 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 500 di Rotterdam 2026, in programma dal 9 al 15 febbraio sui campi in cemento indoor. Carlos Alcaraz sarà protagonista nel torneo olandese, come sempre ricco di stalle ma anche quest’anno senza l’ex campione Jannik Sinner. Insieme al numero uno al mondo, tanti top-10: da Zverev a Bublik ,passando per De Minaur e Auger-Aliassime. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 500 di Rotterdam.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP ROTTERDAM 2026
Alcaraz,Carlos ESP 1
Zverev,Alexander GER 3
de Minaur,Alex AUS 6
Auger-Aliassime,Felix CAN 7
Bublik,Alexander KAZ 10
Draper,Jack GBR 11
Medvedev,Daniil 12
Khachanov,Karen 17
Griekspoor,Tallon NED 25
Rinderknech,Arthur FRA 26
Norrie,Cameron GBR 28
Tsitsipas,Stefanos GRE 33
Machac,Tomas CZE 35
Humbert,Ugo FRA 36
Munar,Jaume ESP 38
Fils,Arthur FRA 42
Bergs,Zizou BEL 43
Popyrin,Alexei AUS 49
Marozsan,Fabian HUN 52
Hurkacz,Hubert POL 53
Fucsovics,Marton HUN 55
Royer,Valentin FRA 57
Majchrzak,Kamil POL 58
ALTERNATES
1 Mpetshi Perricard,Giovanni FRA 63
2 Cazaux,Arthur FRA 67
3 de Jong,Jesper NED 73
4 van de Zandschulp,Botic NED 75
5 Walton,Adam AUS 79
6 Struff,Jan-Lennard GER 84
7 Halys,Quentin FRA 85
8 Duckworth,James AUS 86
9 Vukic,Aleksandar AUS 87
10 Bautista Agut,Roberto ESP 90