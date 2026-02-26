ATP 500 Acapulco 2026: fantastico Bellucci, domina Davidovich Fokina e vola ai quarti

Mattia Bellucci batte la testa di serie numero 4 Alejandro Davidovich Fokina agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Acapulco 2026. Doppio 6-3 in 1 ora e 13 minuti per il numero 110 del mondo che sforna una prestazione ai limiti della perfezione per superare il numero 14 del ranking e accedere ai quarti di finale del torneo messicano. Un inizio 2026 complicato per il classe 2001 di Busto Arsizio che su 7 tornei disputati in singolare è uscito al primo turno in ben 4 di questi (vincendo un solo set): al 250 di Brisbane contro Carreno Busta, all’Australian Open contro Ruud, al 500 di Dallas contro Nakashima e al 250 di Delray Beach contro il campione in carica Kecmanovic. Nel prossimo turno Mattia affronterà lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 8, uscito vittorioso in tre set nel derby a stelle e strisce con Aleksandar Kovacevic. Un solo precedente tra i due, vinto dal numero 28 del mondo al Roland Garros 2024 in una battaglia conclusasi al quinto set.

LA PARTITA

Nel game d’apertura il n.110 al mondo è subito aggressivo e ottiene a 0 il primo break del match. Mattia trova grande ritmo con il servizio: l’unica palla break per lo spagnolo arriva nel secondo game, ma l’azzurro si fa trovare pronto e prontamente la annulla. L’ex n.63 del mondo mantiene il servizio a 0 nel sesto e nell’ottavo game, prima di strappare per la seconda volta la battuta all’avversario nel nono gioco e chiudere il primo parziale sul 6-3.

Nel secondo set l’azzurro è magistrale al servizio e vince a 0 i primi 4 turni di servizio. Sul 4-3 in suo favore, arriva il break decisivo, il terzo dell’incontro. Nel nono game Bellucci non trema e archivia la pratica Davidovich Fokina con un doppio 6-3 per volare ai quarti di finale.