Coppa Davis 2025: Italia in semifinale, Cobolli domina Misolic

Flavio Cobolli supera nettamente Filip Misolic (6-1 6-3) e spedisce l’Italia in semifinale di Coppa Davis. La vittoria del numero ventidue del mondo, ottenuta in un’ora e sei minuti di gioco, segue infatti quella di Matteo Berrettini su Jurij Rodionov (6-3 7-6(4)) e permette alla nazionale guidata da Filippo Volandri di ottenere il secondo e decisivo punto del tie contro l’Austria.

Un match che ha visto l’azzurro partire a razzo e dominare il primo parziale in appena trenta minuti conquistando ventotto dei quarantaquattro punti giocati. Ottimo anche l’approccio al secondo set con il break in apertura che ha spianato la strada verso un agevole successo finale.

BELGIO OSTACOLO VERSO LA FINALE

Il successo di Cobolli su Misolic regala all’Italia il secondo punto contro l’Austria e dunque la semifinale contro il Belgio in programma venerdì 21 novembre a partire dalle ore 16. Belgio che ai quarti di finale ha superato per 2-0 la Francia grazie alle vittorie in singolare di Raphael Collignon e Zizou Bergs rispettivamente contro Corentin Moutet (2-6 7-5 7-5) e Arthur Rinderknech (6-3 7-6(4))

LA PARTITA

All’alba del primo set arriva l’immediato break a favore di Cobolli grazie a un pregevole rovescio lungolinea. Dopo appena quindici minuti di gioco, i break a favore dell’azzurro diventano due con un doppio fallo di Misolic: 4-1. Nel sesto gioco, l’austriaco prova a reagire procurandosi quattro palle break che però l’azzurro riesce ad annullare. Il numero ventidue del mondo è un fiume in piena, ottiene il terzo break del parziale e chiude 6-1.

Lo spartito non cambia neanche a inizio secondo set quando Cobolli rimonta da 0-40 ottenendo il break che lo porta subito sul 2-0. Nel quinto gioco Misolic si procura un’opportunità per il controbreak ma ancora una volta l’azzurro non glielo concede e si porta sul 4-1. Il break regge per tutto il parziale: Flavio Cobolli batte Filip Misolic 6-1 6-3 e porta l’Italia in semifinale di Coppa Davis.