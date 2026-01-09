Tabellone qualificazioni ATP 250 Auckland 2026: c’è Bellucci con Tabilo e Medjedovic

Il tabellone delle qualificazioni dell’ATP 250 di Auckland 2026, in programma dal 12 al 17 gennaio in Nuova Zelanda. Presente Mattia Bellucci, testa di serie numero 3 e impegnato all’esordio con l’esperto Roberto Bautista Agut. Nello slot dell’azzurro presente Hamad Medjedovic, quinta forza del seeding, che aprirà con il ceco Dalibor Svrcina. Testa di serie numero 1 Adrian Mannarino (vs Carreno Busta) con il terraiolo Mariano Navone n.2. Potenziali candidati alla qualificazione in main draw anche Jan-Lennard Struff e Alejandro Tabilo, rispettivamente numero 7 e 6 del tabellone.
IL TABELLONE COMPLETO
(1) Mannarino vs Carreno Busta
(WC) Becroft vs (6) Tabilo
(2) Navone vs Nava
(WC) Shepp vs (7) Struff
(3) Bellucci vs Bautista Agut
Svrcina vs (5) Medjedovic
(4) Garin vs Spizzirri
Mochizuki vs (8) J.M. Cerundolo