Jack Draper salta l’Australian Open 2026: “Non sono ancora pronto per uno Slam”

“Non sono ancora pronto per disputare uno Slam anche se mi trovo verso la fine del processo di recupero dall’infortunio. È di gran lunga il momento più difficile della mia carriera, ma tutto questo mi servirà per tornare ancora più affamato”. Con queste parole, pronunciate in un videomessaggio su X, Jack Draper ha annunciato il forfait dall’Australian Open 2026.

Per il britannico, ai box dallo scorso agosto quando dovette ritirarsi dallo US Open a causa di un problema al braccio sinistro, la beffa è doppia. In un recente incontro con dei ragazzini, aveva in realtà comunicato che sarebbe volato in Australia per l’inizio della nuova stagione. Evidentemente non ha invece ricevuto l’ok da parte dei medici e dovrà pazientare ancora un po’.