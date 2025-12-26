Jack Draper torna in campo: “Giocherò l’Australian Open”

“Giocherò in Australia”. In un video circolato su X, rispondendo alle domande di un gruppo di bambini, Jack Draper ha annunciato il suo ritorno al campo. L’ultimo match giocato dal britannico risale ad agosto, quando sconfisse in quattro set l’argentino Federico Augustin Gomez al primo turno dello US Open. Poi il ritiro dall’ultimo Slam stagionale e la decisione di non giocare per i restanti mesi del 2025, vedendo così bruscamente interrompersi – a causa di un infortunio al braccio – la miglior stagione della carriera.

Nel video, Draper parla brevemente anche di quanto vissuto: “Non è stato il più semplice dei periodi per me: mi sentivo molto bene, stavo crescendo e mi stavo avvicinando ai migliori. Poi è successo quel che è successo”. Il britannico cerca anche di lasciare qualcosa di utile al suo giovane pubblico: “Bisogna continuare a lavorare e non lasciarsi abbattere. È una specie di ciclo costante: abbiamo successo, poi attraversiamo dei periodi difficili e poi torniamo al successo. Bisogna continuare con la giusta mentalità e tenere la testa alta”.

Il numero 10 ATP è atteso da una duplice sfida in United Cup, dove difenderà i colori della Gran Bretagna: il 4 gennaio affronterà il giapponese Shintaro Mochizuki (numero 100 ATP), mentre il giorno dopo affronterà Stefanos Tsitsipas in un match già molto interessante per testare il suo livello in vista degli impegni successivi, Australian Open su tutti.