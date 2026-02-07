Monfils salta anche l’ATP 500 di Rio: “Ho bisogno di tempo per recuperare”

Dopo il doppio forfait di Lorenzo Musetti, costretto a rinunciare sia all’ATP 250 di Buenos Aires che all’ATP 500 di Rio de Janeiro, la gira sudamericana perde anche Gael Monfils. Il tennista francese aveva già annunciato il ritiro dal torneo in programma sulla terra rossa in Argentina dal 9 al 15 febbraio a causa di un virus intestinale. A distanza di pochi giorni, Monfils ha reso noto che non prenderà parte neppure al torneo di Rio. Una doppia beffa considerando che questa è la sua ultima stagione nel circuito ATP e già pregustava un ultimo ballo di fronte al caldo pubblico latino.

Le parole di Monfils

“Sono molto dispiaciuto di dovermi ritirare dal Rio Open. Ho fatto tutto il possibile per guarire, ma purtroppo ho a che fare con un virus che sta avendo gravi ripercussioni sulla mia salute e mi impedisce di viaggiare. In questo momento, la mia salute è la mia priorità e ho bisogno di tempo per riprendermi e poter tornare in campo. Adoro giocare a Rio e mi scuso con i tifosi e con il torneo per non aver potuto essere con voi“.