Challenger Cesenatico 2026: Brancaccio vince il derby con Romano e vola in finale

Sarà Raul Brancaccio il finalista azzurro nel Challenger di Cesenatico 2026. Il tennis italiano era già certo di avere un proprio rappresentante nell’atto conclusivo del torneo poiché in semifinale era previsto un derby. Ad affrontarsi erano Filippo Romano e, appunto, Brancaccio. Entrambi protagonisti di un percorso netto, ad avere la meglio è stato il ventottenne di Torre del Greco: 6-4 6-3 in 66 minuti di gioco.

Nessun set perso in tutta la settimana da Brancaccio, il quale andrà a caccia della terza affermazione in carriera. Le due precedenti risalgono a San Benedetto (2022) e Noumea (2023). A contendergli il titolo troverà l’ucraino Oleg Prihodko, numero 472. Grazie a questo risultato, intanto, è già certo di guadagnare circa 60 posizioni e tornare tra i primi 350 del ranking ATP.