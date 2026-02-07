WTA Ostrava 2026, rinascita Boulter: supera Korpatch e torna a vincere un titolo

Katie Boulter è la campionessa del WTA 250 di Ostrava 2026. La tennista britannica, n. 120 del mondo, ha superato in finale la tedesca Tamara Korpatsch (n. 124) con il punteggio di 5-7 6-2 6-1 in due ore di gioco, conquistando così il quarto titolo in carriera a livello di circuito maggiore.

Per Boulter si tratta di un trionfo speciale perché arriva dopo un 2025 da incubo. In seguito alle tre finali (due vinta e una persa) nel 2024 – anno del suo best ranking di numero 23 – la classe 1996 aveva vissuto una stagione molto complicata, scivolando persino fuori dalle prime 100.

Si è però ritrovata a Ostrava, tornando a sollevare un titolo al termine di una settimana estremamente positiva. Anche se in finale ha avuto bisogno di tre set, è sempre stata lei la miglior giocatrice in campo, nonché colei che comandava lo scambio. Il passaggio a vuoto nel finale di primo set – da quando serviva sul 5-4 – le è costato caro, ma poi non ha più avuto alcuna sbavatura al punto da non concedere più neppure una palla break. Grazie a quest’affermazione ritornerà in top 100, al numero 84 (+36).