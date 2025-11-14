Jannik Sinner è on fire: parole di Venus Williams

“Jannik Sinner è on fire, incendiario, strepitoso e lo sarà per parecchio tempo: con lui vi divertirete un mondo”.

Parola di Venus Williams, 45 anni, icona immortale del tennis mondiale, scelta da Solve Sundsbo tra le donne di talento del calendario Pirelli 2026 presentato a Praga. La campionessa americana, protagonista di uno degli scatti più suggestivi del nuovo The Cal, non ha dubbi sul presente e sul futuro del fuoriclasse italiano. “Mi rende ancora più felice che, grazie a Sinner, il tennis sia tornato così popolare: è davvero un bel traguardo”, confida Venus alla stampa italiana, con un sorriso che tradisce ammirazione sincera per il numero uno azzurro”. Un riconoscimento non da poco, quello di Venus, che intanto si prepara al suo sorprendente ritorno in campo. “A gennaio torno in campo, una follia. Mi sto allenando tutti i giorni, ma è la mia vita e il solo pensiero di tornare in azione mi carica. Riprendo dalla Nuova Zelanda, dove ho tanti bei ricordi”.

La classe 1980 californiana, conosciuta dagli appassionati con il soprannome di “Venere Nera”, resta competitiva fino all’ultimo punto nonostante un’ultradecennale convivenza con la sindrome di Sjögren. “Le sfide sono il sale della mia vita, ne sono ossessionata. Ogni palla, anche in allenamento, per me è da colpire come se fosse il punto decisivo”.

Nel calendario 2026 Venus interpreta il fuoco, uno degli elementi scelti da Sundsbo per rappresentare talento e trasformazione. La sua immagine compare in due versioni: con le fiamme sulla testa e completamente avvolta dal fuoco. “Mi ci ritrovo, è un elemento giusto per me. Un po’ meno facile è stato trovare le posizioni per gli scatti: ammetto di non essere flessibile, avrei dovuto fare un anno di stretching prima… Andrà meglio per il prossimo calendario!”, scherza.

Tra un servizio fotografico iconico e l’ennesima sfida sportiva, Venus Williams torna protagonista. E mentre lei brucia di nuova energia, dall’altra parte del mondo il tennis italiano vive un momento d’oro anche grazie a Jannik Sinner. Se a dirlo è una leggenda vivente, c’è da crederci: il fuoco è appena iniziato, ma sta già riscaldando il cuore di milioni di tifosi italiani e di appassionati in tutto il mondo.