United Cup 2026, l’Italia scalda i motori nel media day

Domenica 4 gennaio. Ormai manca poco alla data in cui partirà ufficialmente la stagione 2026 dei nostri italiani, che rappresenteranno il tricolore alla United Cup. La competizione, cominciata venerdì 2 gennaio con la sfida tra Spagna e Argentina, rappresenta il primo scenario ufficiale del 2026 e, a un paio di giorni dall’ingresso in campo nel nuovo anno, il Team azzurro si è presentato al media day, guidato da Stefano Cobolli, alla sua terza partecipazione ma alla prima apparizione assoluta da capitano.

Le parole di Stefano Cobolli

“È la mia terza partecipazione alla United Cup, ma la prima da capitano: per me è un grande onore stare con questi giocatori – afferma Cobolli senior-. Qui ci sono molti campioni del mondo e il torneo è molto difficile, con squadre di altissimo livello. Sto cercando di lavorare con il gruppo per creare il giusto equilibrio tra lavoro e divertimento e per arrivare alla competizione nelle migliori condizioni possibili. L’obiettivo è fare meglio dell’anno scorso e spero davvero che ci riusciremo. Per me è un sogno, e credo lo sia anche per loro. Veniamo da tre vittorie consecutive in Coppa Davis: è qualcosa di straordinario per tutto il Paese e per la Federazione. Siamo orgogliosi e felici di rappresentare l’Italia ogni giorno”.

Flavio Cobolli: “Obiettivo top 10”

A raccontare il clima disteso e sereno che aleggia sul gruppo a Perth è stato anche il numero 22 del mondo: “Siamo arrivati qui molto presto per stare insieme e coinvolgere tutta la squadra. Abbiamo un ottimo rapporto e passiamo molto tempo insieme: ieri, ad esempio, siamo stati tutto il giorno in spiaggia. Siamo pronti per iniziare la stagione come un vero gruppo unito. Adoriamo le competizioni a squadre e non vediamo l’ora di affrontare il prossimo avversario e giocare la nostra prima partita”.

Flavio guarda avanti anche al futuro e ha lasciato intendere in maniera chiara le sue ambizioni per la nuova stagione: “Il mio obiettivo è entrare nei primi 10. Con il mio team cerchiamo di fare del nostro meglio per avvicinarci il più possibile a Lorenzo e Jannik. So che è difficile, ma ci proveremo”.

Paolini-Errani, ancora più unite

Non dimentichiamoci poi delle nostre ragazze, fresche di vittoria nella Billie Jean King Cup, con i riflettori puntati in particolare sulla numero uno d’Italia, Jasmine Paolini. “Il 2025 è stato un altro anno positivo e spero di poter portare questa esperienza nella nuova stagione, cercando di mantenere il livello e migliorare ulteriormente il mio gioco – ha evidenziato la classe ’96 -. Mi sto divertendo molto a giocare a questo livello e spero che sarà un’altra buona stagione. Farò del mio meglio per restare in alto».

Durante l’off-season, la partner in doppio nonché grande amica Sara Errani è entrata ufficialmente all’interno del team di Jas, che non ha nascosto la sua soddisfazione: “Credo fosse il momento giusto per dirlo ufficialmente e per riconoscere il suo ruolo all’interno della squadra. Ne sono davvero felice: penso che capisca profondamente il tennis e che possa aiutare concretamente il nostro gruppo a ottenere risultati migliori”.

Nella presentazione davanti ai media hanno poi preso la parola anche i restanti membri del gruppo azzurro, da Andrea Vavassori a Sara Errani, passando per Andrea Pellegrino e Nuria Brancaccio. Tutti i tennisti si sono espressi in maniera distesa e hanno sottolineato la spontaneità e l’intesa della squadra, fondamentali in questo tipo di competizione.

E dopo aver già coronato il sogno in Coppa Davis e Billie Jean King Cup nel 2025, inaugurare il nuovo anno con una vittoria sarebbe l’attacco perfetto per il nuovo ed entusiasmante capitolo del tennis italiano, con la speranza di vedere ancora una volta il tricolore sventolare sul gradino più alto del podio e continuare a scrivere pagine indelebili di storia dello sport azzurro.